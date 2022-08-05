Брат Нурмагомедова бросил вызов Муньосу

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов обратился к бразильцу Педро Муньосу в социальных сетях и вызвал его на бой.

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«Педро Муньос, я слышал, что ты хотел подраться со мной? Так давай сделаем это!», — написал брат Хабиба Нурмагомедова в своих социальных сетях.

Свой последний бой Педро Муньос провёл 3 июля в рамках турнира UFC 276 с американским бойцом Шоном О'Мэлли. Поединок был остановлен из-за тычка в глаз со стороны американца. В итоге судьи приняли решение не продолжать бой и признали его несостоявшимся. На момент остановки Муньос побеждал соперника.