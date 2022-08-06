Дацик проведет поединок против Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик проведет следующий поединок против Александра Емельяненко . Об этом он 5 августа заявил журналистам, сообщает ТАСС .

«Следующий — Александр Емельяненко . Думаю, он готов. И с ним будет все по-другому», — подчеркнул Дацик .

1 августа боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал ложью и провокацией слухи о том, что он завершает карьеру из-за травм. Он проведет бой с Вячеславом Дациком 24 сентября. Встреча пройдет в Москве по правилам бокса.