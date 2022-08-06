Джефф Монсон заявил о завершении карьеры

Американский боец ММА Джефф Монсон, проживающий в настоящее время в России, заявил на брифинге, что намеревается в октябре завершить спортивную карьеру. Он пояснил, что обещал семье уйти с ринга. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что ранним утром в субботу, 6 августа, прошел бой между Джеффом Монсоном и профессиональным боксером Вячеславом Дациком, который также выступает и в смешанном стиле. Согласно решению судейской коллегии, победа была присуждена Дацику.

Монсон пообещал, что выступит на ринге в ближайшее время. Но бой будет последним в его карьере.

«Я проведу еще один бой в октябре. И после него завершу карьеру. Я обещал это сделать своей семье», - пояснил боец.

Напомним, Джефф выступает на профессиональном ринге с 1997 года. Он 60 раз одержал победу над своими соперниками. Кроме того, на его счету 27 поражений и одна ничья.