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1 час назад

Джефф Монсон заявил о завершении карьеры

Илья Родин

Американский боец ММА Джефф Монсон, проживающий в настоящее время в России, заявил на брифинге, что намеревается в октябре завершить спортивную карьеру. Он пояснил, что обещал семье уйти с ринга. Об этом пишет ТАСС.

Джефф Монсон заявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранним утром в субботу, 6 августа, прошел бой между Джеффом Монсоном и профессиональным боксером Вячеславом Дациком, который также выступает и в смешанном стиле. Согласно решению судейской коллегии, победа была присуждена Дацику.

Монсон пообещал, что выступит на ринге в ближайшее время. Но бой будет последним в его карьере.

«Я проведу еще один бой в октябре. И после него завершу карьеру. Я обещал это сделать своей семье», - пояснил боец.

Напомним, Джефф выступает на профессиональном ринге с 1997 года. Он 60 раз одержал победу над своими соперниками. Кроме того, на его счету 27 поражений и одна ничья.

Боец неоднократно признавался в своеq любви к России. Так, в начале августа он в очередной раз сообщил, что очень любит страну, гражданином которой стал в 2018 году. Он пояснил, что родился в США, но жить будет в РФ.

MMA,Джефф Монсон,
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