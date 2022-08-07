Хилл нокаутировал Сантоса в главном бою UFC Vegas 59

Американец Джамахал Хилл одержал победу над бразильцем Тьяго Сантосом в главном бою вечера турнира по смешанным единоборствам (ММА) UFC Vegas 59, прошедшего в Лас-Вегасе (США).
В четвертом раунде поединка среди спортсменов в полутяжелой весовой категории Хилл отправил соперника в нокаут. Для американского бойца это третья победа подряд, а Сантос потерпел пятое поражение в шести боях.
Хилл провел 12-й бой в ММА и одержал 11-ю победу в карьере. Он занимает десятое место рейтинга в полутяжелом весе.
Для бразильского спортсмена это был 33-й бой в карьере в смешанных единоборствах. Всего он одержал 22 победы и потерпел 11 поражений. В рейтинге он идет на шестой строчке.
Ранее российский боец ММА Джефф Монсон заявил, что поединок с Вячеславом Дациком не станет последним в его карьере. Он планирует провести следующий бой в октябре, после чего покинет спорт.
Монсон уступил Дацику в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Бой между соперниками продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Дацику 29-28, 29-28, 29-28.
Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Тренируется в American Top Team. На счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья).