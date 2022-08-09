Порье подтвердил свой скорый бой на UFC

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье опубликовал в твиттере эмодзи с изображением статуи Свободы в Нью-Йорке.

Фото: Reuters Reuters

Таким образом, Порье подтвердил слухи о его предстоящем бое в Нью-Йорке 12 ноября на UFC 281.

Ранее сообщалось, что его бой против Майкла Чендлера находится на финальной стадии разработки.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.