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29 минут назад

Порье подтвердил, что подерется на UFC 281

Sports.tjиещё 1

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье опубликовал в твиттере эмодзи с изображением статуи Свободы в Нью-Йорке.

Порье подтвердил свой скорый бой на UFC
Фото: ReutersReuters

Таким образом, Порье подтвердил слухи о его предстоящем бое в Нью-Йорке 12 ноября на UFC 281.

Ранее сообщалось, что его бой против Майкла Чендлера находится на финальной стадии разработки.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

MMA,Чарльз Оливейра,Майкл Чендлер,Тони Фергюсон,
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