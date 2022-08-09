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31 минуту назад

Боец UFC Джаред Гордон обезвредил хулигана с бейсбольной битой

Чемпионат.comиещё 1

Американский боец UFC Джаред Гордон стал участником инцидента на улице. Гордон был на прогулке со своей семьёй, и на них попытался напасть хулиган с бейсбольной битой, но Джаред уложил его на землю. Позже видео с инцидентом появилось в социальных сетях бойца.

Боец UFC обезвредил хулигана с бейсбольной битой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Вот я усмиряю парня с битой, который попытался напасть на меня и мою семью. Не знаю, как я сдержался, чтобы не набить ему рожу», — подписал видео Гордон.

Это не первый подобный случай с участием 33-летнего бойца. Ранее уже появлялись видео, где Гордон обезвредил нападавшего с битой в 2019 году, а сам боец рассказывал, как участвовал в уличной драке в феврале 2018 года и чуть не потерял три пальца. Свой последний бой Джаред проиграл Гранту Доусону в ночь на 1 мая. В рамках UFC 278 в ночь на 21 августа Гордон проведёт поединок с Леонардо Сантосом.

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