Ветеран UFC Юрайя Холл объявил о завершении карьеры

«Я ухожу из величайшего спорта с большой грустью. Буду скучать по невероятным работникам UFC, ставшим для меня семьёй, и наставникам, которых я встретил на пути. UFC дали мне наилучшую возможность выйти из зоны комфорта. На протяжении многих лет я боролся с лучшими в мире на высочайшем уровне. Хоть я и не достиг звания чемпиона мира, я добился некоторых из своих лучших достижений, встретился со своими страхами и стал чемпионом по жизни. Хочется сказать спасибо невероятным болельщикам, ребята, вы сделали спорт таким, какой он есть сегодня», – написал боец в социальных сетях.