«Мы наняли юриста, и все затянулось на полтора года» - боец UFC

— Мы тогда наняли юриста, и процесс шел почти полтора года. Очень долго все тянулось. Не сразу было так, что нам сказали: «Все, дисквалификация два года». А просто тянулось постепенно. И когда прошло уже полтора года, когда уже объявили, что дисквалификация, там и оставалось немного до конца срока. Мы нанимали адвоката, потому что, когда подписывали контракт с UFC после АСВ, я перечислил, какие препараты употреблял. Указал, что употреблял мельдоний. Про второй препарат не знал и не знаю, как он оказался в пробе. Скрывать мне нечего.



[Про вскрытие пробы «Б»] Мне кажется, тут чуть иначе тестируют. У меня пробу «Б» не брали, просто тестировали два раза. Вот первый тест дал такой результат, — сказал Мурзаканов.