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43 минуты назад

«Мы наняли юриста, и все затянулось на полтора года». Боец UFC рассказал, как пытался оспорить допинговую дисквалификацию

Матч ТВиещё 2

Чемпион мира по рукопашному бою Азамат Мурзаканов в интервью «Матч ТВ» рассказал, как пытался оспорить дисквалификацию после того, как в его допинг пробе от 2017 года обнаружили следы болденона и мельдония.

«Мы наняли юриста, и все затянулось на полтора года» - боец UFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Мурзаканов (11–0 в ММА) сдал тест, подписав контракт с UFC, но к тому моменту не успел провести там ни одного поединка.

— Мы тогда наняли юриста, и процесс шел почти полтора года. Очень долго все тянулось. Не сразу было так, что нам сказали: «Все, дисквалификация два года». А просто тянулось постепенно. И когда прошло уже полтора года, когда уже объявили, что дисквалификация, там и оставалось немного до конца срока. Мы нанимали адвоката, потому что, когда подписывали контракт с UFC после АСВ, я перечислил, какие препараты употреблял. Указал, что употреблял мельдоний. Про второй препарат не знал и не знаю, как он оказался в пробе. Скрывать мне нечего.

[Про вскрытие пробы «Б»] Мне кажется, тут чуть иначе тестируют. У меня пробу «Б» не брали, просто тестировали два раза. Вот первый тест дал такой результат, — сказал Мурзаканов.

В данный момент боец готовится провести в UFC второй поединок, после того, как в первом он победил нокаутом и заработал бонус в 50 тысяч долларов. Бой против Девина Кларка состоится 13 августа.

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