Глава UFC Уайт назвал предполагаемого наследника Макгрегора

«Кто может добиться такой же значимости для UFC, как Конор? Я думаю, что Хамзат Чимаев мог бы. Время покажет. Что касается любимого противостояния, то их было много, но я остановлюсь на Джон Джонс — Даниэль Кормье. Они оба были настолько хороши», — заявил Уайт.