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22 минуты назад

Глава UFC Уайт заявил, что Чимаев может стать наследником Макгрегора

Газета.Ru

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев может достичь успехов, которые покорились ирландскому легковесу Конору Макгрегору. Слова главы промоушена передает GQ Spots.

Глава UFC Уайт назвал предполагаемого наследника Макгрегора
Фото: UFC/Zuffa LLCUFC/Zuffa LLC

«Кто может добиться такой же значимости для UFC, как Конор? Я думаю, что Хамзат Чимаев мог бы. Время покажет. Что касается любимого противостояния, то их было много, но я остановлюсь на Джон ДжонсДаниэль Кормье. Они оба были настолько хороши», — заявил Уайт.

10 апреля на турнире UFC 273 Чимаев одержал победу над Гилбертом Бернсом. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Сообщалось, что вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет другой американец — Колби Ковингтон. следующий поединок Чимаев проведет с Нэйтом Диазом на турнире UFC 279. Стоит отметить, что для американского спортсмена бой с Чимаевым станет последним по контракту с UFC.

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