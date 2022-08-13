Глава UFC назвал любимый момент в истории организации

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал любимый момент в истории организации. Промоутер ответил на соответствующие вопросы в соцетях в ролике от GQ на YouTube.

Фото: UFC UFC

«Любимый момент — когда Чак Лидделл отправил в нокаут Тито Ортиза», — заявил Уайт.

У промоутера и Ортиза были напряженные отношения. По словам самого промоутера, однажды они даже подрались на борту частного самолета.

Ортиз дрался с Лидделлом трижды. Первые два поединка прошли под эгидой UFC. Лидделл победил в обоих, каждый раз отправляя соперника в нокаут. В 2018 году ветераны вновь вышли в клетку в рамках Golden Boy Promotion. В этой схватке победу одержал Ортиз.