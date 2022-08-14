Дацик отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM отреагировал на оскорбления соотечественнику Александра Емельяненко.

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«Ну чего, болтает и болтает. Жиробас против алкаш, главное, когда алкаш упадет, чтоб жиробас на него не упал от перегара, которым он дунет», — заявил спортсмен.

Он подчеркнул, что готов к поединку с Емельяненко.

42-летний Дацик сумел одержать победу над 51-летним Джонсоном Монсоном. который не дрался с 2017 года. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой Дацика единогласным решением судей.