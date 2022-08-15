«Не могу молчать» - боец MMA решил снять фильм о Донбассе

— Я был на Донбассе и в Луганске в 2014 году и потом еще много много раз. Я был свидетелем ужасных вещей и видел их своими глазами. Видел все, что происходит. Я бывал в детском центре, в школах, посещал людей, видел разрушение, которое происходит. Как люди страдают. Я хотел рассказать об этом миру. В США никто не знает о том, что на самом деле происходит. Они видят Россию как агрессора, а не как спасителя, которым на самом деле она является. Я хочу рассказать правду, чтобы они увидели ситуацию, которая на самом деле там. Люди в Донбассе уже восемь лет страдают, и никто не знает об этом. Это преступление! Это ужасно, что никто не знает, что же происходит в действительности с этими простыми людьми. Это фильм о людях, которые выживают в ужасных ситуациях.