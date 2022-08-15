«Не могу молчать» - боец MMA решил снять фильм о Донбассе

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, получивший в 2018 году российское гражданство, рассказал в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» о своем фильме «За восемь лет до», который будет посвящен событиям на Донбассе. По словам 51 летнего спортсмена, он хочет показать правдивую историю жизни «простых людей, которые страдают на протяжении восьми лет».
— Почему вы решили снять фильм «За восемь лет до»?
— Я был на Донбассе и в Луганске в 2014 году и потом еще много много раз. Я был свидетелем ужасных вещей и видел их своими глазами. Видел все, что происходит. Я бывал в детском центре, в школах, посещал людей, видел разрушение, которое происходит. Как люди страдают. Я хотел рассказать об этом миру. В США никто не знает о том, что на самом деле происходит. Они видят Россию как агрессора, а не как спасителя, которым на самом деле она является. Я хочу рассказать правду, чтобы они увидели ситуацию, которая на самом деле там. Люди в Донбассе уже восемь лет страдают, и никто не знает об этом. Это преступление! Это ужасно, что никто не знает, что же происходит в действительности с этими простыми людьми. Это фильм о людях, которые выживают в ужасных ситуациях.
— Получаете ли вы какую то порцию хейта в Штатах?
— Я получаю очень много писем, где мне угрожают, пишут, что ненавидят меня. Очень много такого в соцсетях. Я пытаюсь быть терпеливым, чтобы не злиться, не раздражаться и не думать об этом.
Каждый раз, когда я еду в Донбасс, я чувствую очень много эмпатии, и меня переполняет печаль за этих людей. Поэтому я и не могу молчать. Я очень много получаю писем просто с ненавистью.
— Почему никто из иностранных журналистов не приезжает на Донбасс? Насколько мощно работает пропаганда на Западе?
— Потому что СМИ работает на правительство. И США это нужно. Пропаганда, что Россия — агрессор? На самом деле, нет. Россия помогает и пытается спасти людей! Когда все это закончится? США не нужно, чтобы это прекращалось.
На счету Монсона 60 побед, 1 ничья и 26 поражений в смешанных единоборствах. Монсон — чемпион мира по бразильскому джиу джитсу и экс претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.