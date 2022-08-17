Нурмагомедов высказался о предстоящем бое за титул чемпиона Bellator

Я заберу этот пояс. Я на 100% чувствую, что готов к этому как ментально, так и физически. Я буду в самой лучшей своей форме, потому что это будет самый важный бой в моей карьере и мне нужно сделать подарок для моего брата. Если Александр Шаблий доберется до боя за титул, то мы с ним подеремся – никаких проблем в этом нет. У меня к нему только уважение, нет никакой ненависти», — передает слова Умара Нурмагомедова Fight Time.