Нурмагомедов высказался о предстоящем бое за титул чемпиона Bellator

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов выразил уверенность в том, что заберет чемпионский пояс Bellator, хотя отметил, что несправедливо обошел в рейтинге лиги еще одного представителя России Александра Шаблия.
«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Я тоже не понимаю, почему я на первом месте. Шаблий побил парня из рейтинга, но его не поставили на первую строчку – я тут при чем? Все эти вопросы должны быть не ко мне, а к лиге.
Я заберу этот пояс. Я на 100% чувствую, что готов к этому как ментально, так и физически. Я буду в самой лучшей своей форме, потому что это будет самый важный бой в моей карьере и мне нужно сделать подарок для моего брата. Если Александр Шаблий доберется до боя за титул, то мы с ним подеремся – никаких проблем в этом нет. У меня к нему только уважение, нет никакой ненависти», — передает слова Умара Нурмагомедова Fight Time.
Ранее бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат Усман Нурмагомедов сразится с бразильцем Патрисио Фрейре за титул Bellator.
Поединок состоится 18 ноября на турнире Bellator 288.
В июле Нурмагомедов на турнире Bellator 283 одержал победу над американцем Кристофером Гонсалесом. На третьей минуте поединка россиянин применил гильотину и одержал победу.
Эта победа стала четвертой для бойца за последние четыре поединка в Bellator. В профессиональной карьере на счету Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения. Он является чемпионом мира среди юниоров союза ММА 2017.