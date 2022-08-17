Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

Умар Нурмагомедов обратился к UFC с логичным вопросом

Чемпионат.com

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) обратился к UFC с вопросом в социальных сетях.

Умар Нурмагомедов обратился к UFC с логичным вопросом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«UFC, кто мой следующий оппонент?» — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Его брат Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами: «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».

Ранее Нурмагомедов выразил желание провести бой с американцем Рики Симоном. 26-летний Симон 16 июля эффектно финишировал непобеждённого валлийца Джека Шора на турнире UFC Long Island (сабмишен во втором раунде). За этот бой Симон получил $ 50 тыс. в качестве бонуса за лучшее выступление. Также он обошёл в рейтинге Шона «Сахарка» О'Мэлли, при этом оставив для него послание: «О'Мэлли, сахарное шоу подошло к концу. Я самый милый в легчайшем весе». У Симона 20 побед и три поражения.

MMA,Умар Нурмагомедов,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители