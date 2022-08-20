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50 минут назад

Бывший судья UFC усомнился в величии Нурмагомедова

Lenta.ru

Американский рефери и эксперт Джон Маккарти поделился мнением российском бойце смешанного стиля (MMA) Хабибе Нурмагомедове. Он принял участие в подкасте WEIGHING IN.

Бывший судья UFC усомнился в величии Нурмагомедова
Фото: ТАССТАСС

Маккарти согласился с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом, который не включил 33-летнего Нурмагомедова в число величайших представителей смешанных единоборств. Рефери отметил, что россиянин слишком рано завершил выступления.

Помимо Уайта и Маккарти в величии Нурмагомедова усомнился бывший боец UFC Энтони Петтис. Он напомнил, что россиянин провел мало поединков в статусе чемпиона UFC.

1 июля Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC. Россиянин покинул спорт после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го. Эта победа позволила ему в третий раз защитить титул.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA. На его счету победы над Эдсоном Барбозой, Конором Макгрегором, Дастином Порье и Гейджи.

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