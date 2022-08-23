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1 час назад

А. Емельяненко: у Фёдора есть свои новые братья. Ему не до меня

Чемпионат.comиещё 1

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, хотел бы он видеть в своём углу супругу и брата Фёдора Емельяненко во время боя с Вячеславом Дациком.

А. Емельяненко: у Фёдора есть свои новые братья
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хотел бы я, чтобы в бою с Дациком в углу присутствовала моя супруга Полина и Фёдор? Ну, жена у меня бои не смотрит. Присутствует на турнирах, но во время моего боя уходит в раздевалку, ей тяжело и больно. Говорит, что не может этого видеть. Ну а у Фёдора есть своя команда, новые братья. Больше чем уверен, что Фёдору сейчас не до меня», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Boxing TV.

На данный момент Александр Емельяненко готовится к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок пройдёт в сентябре.

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