А. Емельяненко: у Фёдора есть свои новые братья

«Хотел бы я, чтобы в бою с Дациком в углу присутствовала моя супруга Полина и Фёдор? Ну, жена у меня бои не смотрит. Присутствует на турнирах, но во время моего боя уходит в раздевалку, ей тяжело и больно. Говорит, что не может этого видеть. Ну а у Фёдора есть своя команда, новые братья. Больше чем уверен, что Фёдору сейчас не до меня», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Boxing TV.