Россиянин попал в рейтинг лучших бойцов UFC

Британские спортивные аналитики составили рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
В первую десятку попал единственный представитель России Петр Ян, оставивший позади американцев Стипе Миочича, Колби Ковингтона и Дастина Порье.
Стоит отметить и смену абсолютного лидера, коим до недавних пор считался нигериец Камару Усман.
Но после поражения в титульном бою Леону Эдвардсу он отошел на вторую строчку, уступив первое место новозеландцу Исраэлю Адесанье. Тройку лидеров замыкает австралиец Александр Волкановски
На четвертой, пятой и шестой позициях разместились Роберт Уиттакер, Фрэнсис Нганну, Чарльз Оливейра соответственно.