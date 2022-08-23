Россиянин попал в рейтинг лучших бойцов UFC

Британские спортивные аналитики составили рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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В первую десятку попал единственный представитель России Петр Ян, оставивший позади американцев Стипе Миочича, Колби Ковингтона и Дастина Порье.

Стоит отметить и смену абсолютного лидера, коим до недавних пор считался нигериец Камару Усман.

Но после поражения в титульном бою Леону Эдвардсу он отошел на вторую строчку, уступив первое место новозеландцу Исраэлю Адесанье. Тройку лидеров замыкает австралиец Александр Волкановски