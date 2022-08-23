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37 минут назад

Петра Яна включили в рейтинг лучших бойцов UFC

Inc-News

Британские спортивные аналитики составили рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Россиянин попал в рейтинг лучших бойцов UFC
Фото: Inc-NewsInc-News

В первую десятку попал единственный представитель России Петр Ян, оставивший позади американцев Стипе Миочича, Колби Ковингтона и Дастина Порье.

Стоит отметить и смену абсолютного лидера, коим до недавних пор считался нигериец Камару Усман.

Но после поражения в титульном бою Леону Эдвардсу он отошел на вторую строчку, уступив первое место новозеландцу Исраэлю Адесанье. Тройку лидеров замыкает австралиец Александр Волкановски

На четвертой, пятой и шестой позициях разместились Роберт Уиттакер, Фрэнсис Нганну, Чарльз Оливейра соответственно.

MMA,Чарльз Оливейра,Александр Волкановски,Колби Ковингтон,Леон Эдвардс,Фрэнсис Нганну,Стипе Миочич,
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