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3 часа назад

Александр Шлеменко — Александр Илич: результат боя RCC 12, кто выиграл

Чемпионат.comиещё 16

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проиграл сербу Александру Иличу. Поединок в Екатеринбурге завершился уже на первой минуте — Илич смог нокаутировать россиянина в первом раунде после удара коленом.

Александр Шлеменко — Александр Илич: результат боя RCC 12, кто выиграл
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шлеменко потерпел самое быстрое поражение в карьере.

Александр Шлеменко потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере в 75 поединках. На его счету 61 победа, ещё один бой был признан несостоявшимся. Александр Илич одержал 14-ю победу в профессиональной карьере. Всего на его счету 19 поединков, в которых он потерпел пять поражений. В соглавном поединке турнира Иван Штырков нокаутировал соотечественника Насрудина Насрудинова. Бой завершился уже в первом раунде — Штырков провёл успешную атаку, после которой уверенно добил локтями оппонента.

Шлеменко: жена спросила, что это за рефери. Илич прокомментировал сенсационную победу нокаутом над Шлеменко.

Гассиев в первом раунде нокаутировал Уэлча.

Фьюри: я был чемпионом Великобритании, когда Усика кормили грудью. Минеев назвал своего следующего соперника. Промоутер Джошуа дал прогноз на бой Усик — Фьюри.

MMA,Иван Штырков,Александр Шлеменко,
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