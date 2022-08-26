Оливейра: бой с Махачевым завершится в первом раунде

«Махачев, конечно, постарается перевести меня в партер как можно быстрее и таким образом не позволить мне работать ногами. Предполагаю, что он сделает всё для победы сабмишеном либо попытается меня измотать. Но меня совершенно не волнует, что готов продемонстрировать Махачев, я думаю лишь о том, что покажет Оливейра. Будьте уверены, бой с Махачевым завершится в первом раунде», — заявил Оливейра в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends.