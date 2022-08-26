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44 минуты назад

Илич нокаутировал Шлеменко за 20 секунд

Елена Прошина

Последний бой на турнире RCC 12 по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге продлился 20 секунд. В самом начале соревнования сербский боец Александр Илич ударом коленом нокаутировал россиянина Александра Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС.

Илич нокаутировал Шлеменко за 20 секунд
Фото: ТАССТАСС

После окончания поединка Шлеменко заявил, что остановка боя стала для него неожиданностью.

«Это неожиданная и ранняя остановка», – сказал он.

Для 33-летнего Илича это уже 14-ая победа. Поражений у сербского бойца только 5. 38-летний Шлеменко, напротив, проиграл 14-ый раз. Впрочем, побед в активе у россиянина гораздо больше – 61.

Ранее о состоявшемся бое высказался российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

«Ты можешь быть лучшим во всём, но ты можешь пропустить один удар и всё для тебя закончится», – заявил спортсмен.

MMA,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
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