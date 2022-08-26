Илич нокаутировал Шлеменко за 20 секунд

Последний бой на турнире RCC 12 по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге продлился 20 секунд. В самом начале соревнования сербский боец Александр Илич ударом коленом нокаутировал россиянина Александра Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС.
После окончания поединка Шлеменко заявил, что остановка боя стала для него неожиданностью.
«Это неожиданная и ранняя остановка», – сказал он.
Для 33-летнего Илича это уже 14-ая победа. Поражений у сербского бойца только 5. 38-летний Шлеменко, напротив, проиграл 14-ый раз. Впрочем, побед в активе у россиянина гораздо больше – 61.
Ранее о состоявшемся бое высказался российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.
«Ты можешь быть лучшим во всём, но ты можешь пропустить один удар и всё для тебя закончится», – заявил спортсмен.