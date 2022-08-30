Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко высказался об отношении к алкоголю. Слова спортсмена приводит YouTube-канал «Ушатайка».

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По словам спортсмена, он бросил пить, сделав это по настоянию супруги.

«Все, у меня детство закончилось, сейчас началась юность. Я бросил хулиганить, бросил пить, начал заниматься спортом. Понял, что алкоголь и спорт несовместимы», — заявил Емельяненко.

25 августа российский боец MMA Александр Шлеменко оценил образ жизни и тягу к алкоголю Александра Емельяненко фразой «умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих». По мнению последнего, спортсмен является заложником общественного мнения.