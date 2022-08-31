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1 час назад

Россиянка Дудакова получила контракт с UFC

Газета.Ruиещё 8

Боец смешанных единоборств (ММА) россиянка Виктория Дудакова получила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) после победы на турнире претенденток, прошедшем в американском Лас-Вегасе.

Россиянка Дудакова получила контракт с UFC
Фото: victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россиянка одержала победу единогласным решением судей над представительницей Бразилии Марией Сильвой в минимальной весовой категории на отборочном турнире главы UFC Даны Уайта.

По информации СМИ, Дудакова выступала с серьезной травмой ноги, но это не помешало ей выиграть и получить контракт с UFC.

«Я привнесу молодую кровь. Здесь я не показала даже 50 процентов от того, что умею. Как только восстановлюсь от травмы, наведу шороху. Сами увидите, просто смотрите», – сказала Дудакова на ринге после победы.

Ранее экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри предложил украинскому боксеру Александру Усику и американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Джону Джонсу подраться на голых кулаках.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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