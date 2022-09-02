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1 час назад

Российского бойца оставили без турнира UFC

Lenta.ruиещё 1

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Шамиля Абдурахимова оставили без турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

Российского бойца оставили без турнира UFC
Фото: пресс-служба Шамиля Абдурахимовапресс-служба Шамиля Абдурахимова

По информации портала, он не смог получить визу США и пропустит UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. Россиянин должен был провести поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Алмейде подберут другого соперника.

20 июля стало известно, что на этом турнире выступит также другой российский боец — Хамзат Чимаев. Он встретится с американцем Нейтом Диасом в главном поединке вечера.

40-летний Абдурахимов, выступающий в тяжелом весе, провел в UFC 10 боев, в которых одержал пять побед и потерпел пять поражений. Последний раз он выходил в октагон в марте 2022 года на турнире UFC Fight Night 204, где проиграл соотечественнику Сергею Павловичу техническим нокаутом в первом раунде.

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