Российского бойца оставили без турнира UFC

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Шамиля Абдурахимова оставили без турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Metaratings.

Фото: пресс-служба Шамиля Абдурахимова пресс-служба Шамиля Абдурахимова

По информации портала, он не смог получить визу США и пропустит UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. Россиянин должен был провести поединок с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. Алмейде подберут другого соперника.

20 июля стало известно, что на этом турнире выступит также другой российский боец — Хамзат Чимаев. Он встретится с американцем Нейтом Диасом в главном поединке вечера.