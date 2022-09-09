Бой между Чимаевым и Диазом не будут отменять на турнире UFC

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Бой между Хамзатом Чимаевым и Нэйтом Диазом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не будет отменен. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в команде Чимаева.

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"Бой не будет отменен. Никто не получил травм. Возможны ли санкции со стороны UFC? Посмотрим, пока никто ничего на этот счет не говорил", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт отменил пресс-конференцию перед турниром в Лас-Вегасе из-за потасовки в подтрибунном помещении. По словам Уайта, потасовка произошла из-за стычки между Чимаевым и американским бойцом Кевином Холландом.