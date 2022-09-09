Бой Чимаева и Диаса оказался под угрозой срыва

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед поединком с американцем Нейтом Диазом в рамках турнира UFC 279. Вес Чимаева оказался равным 80,9 кг, а Диаза — 77,56 кг.

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Бойцы выступают в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.