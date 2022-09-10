Провалившему взвешивание Чимаеву поменяли соперника в UFC

Боец смешанного стиля (ММА), представляющий Швецию уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, проведет поединок против американца Кевина Холланда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил глава промоушена UFC Дэйна Уайт, передает «Чемпионат.com».

Фото: UFC UFC

Изначально Чимаев в главном бою UFC 279 в Лас-Вегасе должен был встретиться с американцем Нейтом Диасом, но провалил взвешивание, оказавшись на несколько килограммов тяжелее лимита в 77,56 килограмма. Позднее Уайт объяснил, что у спортсмена во время сгонки веса появились судороги и врачи запретили ему сбрасывать вес.

Теперь в главном бою вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном.