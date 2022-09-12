Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Популярность Хасбик обрел несколько лет назад в социальных сетях. Ему 18 лет, при этом его рост составляет 93 сантиметра, а весит блогер всего 18 кг. Не так давно появилась информация, согласно которой Магомедов может провести поединок с блогером Абдурозиком. У него такая же комплекция, как у Хасбика.