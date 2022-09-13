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1 час назад

Тренер Чимаева рассказал о проблемах с весогонкой бойца

Lenta.ru

Тренер шведского бойца смешанного стиля (ММА) Хамзата Чимаева Андреас Микаэль рассказал о проблемах с весогонкой бойца. Его слова приводит YouTube-канал ESPN MMA.

Тренер Чимаева рассказал о проблемах с весогонкой бойца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хамзат набрал около семи килограммов. Он довольно легко сбросил четыре из них, а потом появились осложнения. У него начались судороги, рвота, головокружение. Мы попросили совет у врача из Калифорнийского университета и прекратили сгонять вес. Я всегда выбираю то, что безопаснее для спортсмена. Это не шутки», — заявил Микаэль.

Чимаев должен был подраться с американцем Нейтом Диасом в главном бою UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона.

Чимаев встретился с американским бойцом Кевином Холландом во втором по значимости поединке вечера 11 сентября. Швед одержал победу на третьей минуте боя, не пропустив ни одного удара.

MMA,Хамзат Чимаев,Тони Фергюсон,Диас Нейт,
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