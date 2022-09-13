Тренер Чимаева рассказал о проблемах с весогонкой бойца

«Хамзат набрал около семи килограммов. Он довольно легко сбросил четыре из них, а потом появились осложнения. У него начались судороги, рвота, головокружение. Мы попросили совет у врача из Калифорнийского университета и прекратили сгонять вес. Я всегда выбираю то, что безопаснее для спортсмена. Это не шутки», — заявил Микаэль.