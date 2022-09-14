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1 час назад

«Жду, чтобы разбить кого-то 5 ноября». Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Чемпионат.comиещё 7

Непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) объявил о заключении с UFC нового контракта.

Брат Хабиба подписал контракт с UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боёв. Очень рад, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. И не могу дождаться, чтобы разбить кого-то 5 ноября», – написал Умар Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Это произошло после его победы в поединке с Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57. Бой состоялся в ночь на 26 июня и завершился победой Умара единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).

До этого боя 26-летний Нурмагомедов провёл в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. При этом оба его предыдущих поединка в UFC (с Сергеем Морозовым и Брайаном Келлехером) завершились досрочно.

MMA,Умар Нурмагомедов,Сергей Морозов,
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