Брат Хабиба подписал контракт с UFC

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боёв. Очень рад, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. И не могу дождаться, чтобы разбить кого-то 5 ноября», – написал Умар Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Это произошло после его победы в поединке с Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57. Бой состоялся в ночь на 26 июня и завершился победой Умара единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).