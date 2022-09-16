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1 час назад

«Оливейра не появится в Абу-Даби и его заменит Дариуш». Хабиб высказался о бое Махачева

Чемпионат.comиещё 6

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем титульном поединке Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Экс-боец считает, что бразилец в итоге не приедет на бой.

Хабиб: Оливейра испугается Махачева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я просто думаю, что Чарльз Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Бенеила Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Хабиб в своих социальных сетях.

Бой Махачева с Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280. Стоит отметить, что Бенеил Дариуш также готовится к поединку на UFC 280. Бойцу предстоит встреча с поляком Матеушем Гамротом.

Ислам Махачев ранее заявил, что справится с Оливейрой в трёх раундах.

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