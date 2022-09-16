Хабиб: Оливейра испугается Махачева

«Я просто думаю, что Чарльз Оливейра даже не появится в Абу-Даби и UFC заменит его на Бенеила Дариуша. Независимо от того, кто будет соперником Ислама, он на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Хабиб в своих социальных сетях.