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1 час назад

Многолетний чемпион UFC Жозе Алдо завершил карьеру в ММА в 36 лет — СМИ

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Многолетний чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах, сообщает MMA Fighting.

Многолетний чемпион UFC завершил карьеру в ММА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воскресенье UFC подтвердил, что 36 летний Алдо завершил сотрудничество с организацией. По данным источника, он планирует продолжить карьеру в боксе.

— Поздравляем Жозе Алдо с легендарной карьерой, — написал UFC в Twitter.

Алдо владел титулом UFC в полулегком весе с ноября 2009 по декабрь 2015 года, добившись рекордных для дивизиона девять защит титула.

Бразилец завершил карьеру в UFC с рекордом 21–7.

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