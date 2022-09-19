Многолетний чемпион UFC завершил карьеру в ММА

Многолетний чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Алдо принял решение завершить карьеру в смешанных единоборствах, сообщает MMA Fighting.
В воскресенье UFC подтвердил, что 36 летний Алдо завершил сотрудничество с организацией. По данным источника, он планирует продолжить карьеру в боксе.
— Поздравляем Жозе Алдо с легендарной карьерой, — написал UFC в Twitter.
Алдо владел титулом UFC в полулегком весе с ноября 2009 по декабрь 2015 года, добившись рекордных для дивизиона девять защит титула.
Бразилец завершил карьеру в UFC с рекордом 21–7.