«Из-за меня ты не можешь спать»: Коста вызвал Чимаева на бой

Средневес UFC Пауло Коста вновь вызвал Хамзата Чимаева на бой. Бразилец уверен, что их стычка со шведом повлияла на велогонку «Борза» перед боем с Нейтом Диазом.

Фото: sports.ru sports.ru

«Я думаю, промоушн должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в мэйн-ивенте.

Я украл у него абсолютно все. Чимаев, ты должен сделать хоть что-нибудь. Засранец, я лишил тебя всего, что у тебя было!