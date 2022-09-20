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1 час назад

Коста вызвал Чимаева на бой: «Сделай что-нибудь, засранец. Я украл твой хайп»

Sports.ru

Средневес UFC Пауло Коста вновь вызвал Хамзата Чимаева на бой. Бразилец уверен, что их стычка со шведом повлияла на велогонку «Борза» перед боем с Нейтом Диазом.

«Из-за меня ты не можешь спать»: Коста вызвал Чимаева на бой
Фото: sports.rusports.ru

«Я думаю, промоушн должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в мэйн-ивенте.

Я украл у него абсолютно все. Чимаев, ты должен сделать хоть что-нибудь. Засранец, я лишил тебя всего, что у тебя было!

Из-за меня ты не можешь спать, из-за меня ты провалил взвешивание и остался без ничего», – сказал Коста.

MMA,Хамзат Чимаев,
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