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1 час назад

Чимаев намекнул на смену весовой категории

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев намекнул на смену весовой категории. Он опубликовал пост в Twitter.

Чимаев намекнул на смену весовой категории
Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / ReutersJoe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Чимаев показал фотографию из октагона, которую подписал «185». Это может обозначать 185 фунтов (84 килограмма), что является верхней границей средней весовой категории.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что хочет перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально 11 сентября Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя.

MMA,Хамзат Чимаев,
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