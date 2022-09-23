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1 час назад

Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

Vringe.com

Звезда ММА из Ирландии Конор Макгрегор поднял на смех заявление легенды бокса американца Флойда Мейвезера-младшего, который давеча самодовольно подсчитал, что за предстоящий выставочный бой в Японии против местного бойца ММА Микуру Асакуры заработает огромные деньги — $20 млн. за 9 минут.

Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера
Фото:  Соцсети бойца UFC Соцсети бойца UFC

Конор уверен, что его бывший соперник существенно перебарщивает и набивает себе цену.

«Ага, а ещё он говорил, что получил 100 миллионов за спарринг с Логаном, но при этом ему не нашлось места в топ-100 (богатеев) Forbes, — заметил Макгрегор. — На самом деле он не зарабатывал 20 миллионов за один год с 2017-го, когда мы дрались в прошлый раз. Иначе бы он был в этом списке (Forbes). А его нет там с 2017 года. Другими словами — он полон дер*ма».

Напомним, в 2017 году Мейвезер и Макгрегор провели официальный боксёрский поединок. Итогом мегаприбыльного предприятия стала досрочная победа Флойда в 10-м раунде.

Пару дней назад Мейвезер анонсировал второй бой с Макгрегором. Ответ Конора не заставил себя ждать.

MMA,Конор Макгрегор,
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