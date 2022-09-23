Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

Звезда ММА из Ирландии Конор Макгрегор поднял на смех заявление легенды бокса американца Флойда Мейвезера-младшего, который давеча самодовольно подсчитал, что за предстоящий выставочный бой в Японии против местного бойца ММА Микуру Асакуры заработает огромные деньги — $20 млн. за 9 минут.
Конор уверен, что его бывший соперник существенно перебарщивает и набивает себе цену.
«Ага, а ещё он говорил, что получил 100 миллионов за спарринг с Логаном, но при этом ему не нашлось места в топ-100 (богатеев) Forbes, — заметил Макгрегор. — На самом деле он не зарабатывал 20 миллионов за один год с 2017-го, когда мы дрались в прошлый раз. Иначе бы он был в этом списке (Forbes). А его нет там с 2017 года. Другими словами — он полон дер*ма».
Напомним, в 2017 году Мейвезер и Макгрегор провели официальный боксёрский поединок. Итогом мегаприбыльного предприятия стала досрочная победа Флойда в 10-м раунде.
Пару дней назад Мейвезер анонсировал второй бой с Макгрегором. Ответ Конора не заставил себя ждать.