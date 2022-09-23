Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

«Ага, а ещё он говорил, что получил 100 миллионов за спарринг с Логаном, но при этом ему не нашлось места в топ-100 (богатеев) Forbes, — заметил Макгрегор. — На самом деле он не зарабатывал 20 миллионов за один год с 2017-го, когда мы дрались в прошлый раз. Иначе бы он был в этом списке (Forbes). А его нет там с 2017 года. Другими словами — он полон дер*ма».