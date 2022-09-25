Дацик нокаутировал Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик нокаутировал соотечественника Александра Емельяненко в главном бою Hardcore FC, проходившем по правилам бокса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Емельяненко пропустил удар в голову, и судья остановил схватку на 12-й секунде. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».