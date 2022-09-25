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1 час назад

Емельяненко посоветовали завершить карьеру

Lenta.ruиещё 4

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд поделился мнением о российском бойце смешанного стиля (MMA) Александре Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.

Емельяненко посоветовали завершить карьеру
Фото: соцсетисоцсети

«Очевидно, что для Александра все, что связано со спортом, закончилось. Конечно, ему надо завершать карьеру, иначе все это плохо закончится», — заявил Дрозд, посоветовав бойцу подумать о здоровье и заканчивать чрезмерно употреблять алкоголь.

Ранее в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко уступил соотечественнику Вячеславу Дацику. Поединок завершился нокаутом на 12-й секунде.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего 41-летний боец провел 38 поединков в MMA. Он одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

MMA,Григорий Дрозд,Александр Емельяненко,
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