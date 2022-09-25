Емельяненко посоветовали завершить карьеру

«Очевидно, что для Александра все, что связано со спортом, закончилось. Конечно, ему надо завершать карьеру, иначе все это плохо закончится», — заявил Дрозд, посоветовав бойцу подумать о здоровье и заканчивать чрезмерно употреблять алкоголь.