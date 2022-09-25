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39 минут назад

Боец ММА из России покинул страну после получения повестки в военкомат

News.ru

Боец ММА Пираев покинул Россию после получения повестки из военкомата о мобилизации

Российский боец ММА покинул страну после получения повестки
Фото: marifpirayev/vk.commarifpirayev/vk.com

Боец смешанного стиля (ММА) Шамиль Галимов сообщил, что его коллега Мариф Пираев уехал из России после объявленной в стране 21 сентября частичной мобилизации. Галимов в ходе прямого эфира в соцсети добавил, что на днях Пираева вызвали в военкомат по повестке.

Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России, — сказал он во время трансляции.

Пираев провел 31 бой в смешанных единоборствах, на его счету 26 побед, 5 поражений и одна ничья. Боец выигрывал чемпионские пояса разных организаций, включая Fight Nights.

Боец ММА Минеев сообщил, что ему пришла повестка и бегать он не собирается

Также стало известно, что российскому бойцу ММА Владимиру Минееву пришла повестка в военный комиссариат. Спортсмен сообщил, что укрываться от призыва не собирается и на днях отправится в военкомат, а «там как решит Родина».

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обратился к уклоняющимся от мобилизации, назвав их трусами, предателями и людьми второго сорта. По его словам, таким людям нет оправдания, они требуют от государства соблюдения своих прав, но не собираются его поддержать.

MMA,Владимир Минеев,Рамзан Кадыров,
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