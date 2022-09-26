Российский боец ММА рассказал о повестке

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал подробности получения повестки. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что получил ее за день до объявления в России частичной мобилизации, 20 сентября, и сейчас направляется в пункт призыва.
«Военная специальность у меня стрелок. Я служил в армии также по контракту — в ВДВ. Опыта специальной военной операции нет, но, тем не менее, повестка пришла», — рассказал Минеев.
Напомним, что о получении 32-летним Минеевым повестки стало известно 25 сентября. Тогда он заявил, что не стал уклоняться и пошел в военкомат, поскольку относится к первой категории учета. Он также рассказывал, что ранее был в Мариуполе — там Минеев курирует восстановление спортивной инфраструктуры в одном из районов освобожденного города.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.