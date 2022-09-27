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1 час назад

Турнир UFC с участием российских бойцов пройдет без зрителей и журналистов

Газета.Ruиещё 1

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 211 пройдет без журналистов и зрителей. Об этом в социальных сетях сообщил журналист MMA Fighting Дэймон Мартин.

Турнир UFC с участием российских бойцов пройдет без зрителей
Фото: Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/alexeyoleynik1 (организация запрещена в России)Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/alexeyoleynik1

Главным событием вечера станет поединок между китаянкой Янь Сяонань и американкой Маккензи Дерн. В со-главном бою сойдутся бразилец Франсиску Триналдо и американец Рэнди Браун.

Также на турнире выступят два россиянина Максим Гришин и Алексей Олейник. Гришину будет противостоять бразилец Филипе Линс, Олейнику — швед Илир Латифи.

Турнир UFC Fight Night 211 состоится в ночь на 2 октября, начало — в 02:00 по московскому времени.

Ранее президент UFC Дана Уайт в подкасте Action Junkeez заявил, что сдал тест ДНК, после чего врач рассказал, сколько ему осталось жить.

«Ко мне пришли и сделали анализ крови — берут ДНК по слюне. Через несколько дней врач сказал, что все очень плохо. Он дал мне 10,4 года жизни. Это было 16 недель назад. Он заявил: «Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты изменишь свою жизнь». Я сделал все, что он сказал», — признался Уайт.

MMA,Рэнди Браун,Дана Уайт,Алексей Олейник,
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