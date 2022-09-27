Турнир UFC с участием российских бойцов пройдет без зрителей

«Ко мне пришли и сделали анализ крови — берут ДНК по слюне. Через несколько дней врач сказал, что все очень плохо. Он дал мне 10,4 года жизни. Это было 16 недель назад. Он заявил: «Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты изменишь свою жизнь». Я сделал все, что он сказал», — признался Уайт.