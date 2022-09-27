Соннен назвал соперника для Чимаева

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания. Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он еще лучше.



Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», — приводит слова Соннена Sportskeeda.