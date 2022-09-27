Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Соннен назвал соперника для Чимаева

Чемпионат.comиещё 1

Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен считает, что швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев должен встретиться с американцем Робертом Уиттакером.

Соннен назвал соперника для Чимаева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Уиттакер против Чимаева – это очень интересный матч. Роберт не получает должного признания. Я знаю, что вы считаете его отличным бойцом, он находится на первом месте в рейтинге. Я это понимаю, но он еще лучше.

Его защита от борьбы – одна из лучших, что я видел, а это очень важно, если собираешься выйти в октагон с Чимаевым», — приводит слова Соннена Sportskeeda.

Напомним, Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

MMA,Хамзат Чимаев,Чейл Соннен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители