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2 часа назад

Магомед Исмаилов устроил потасовку с экс-бойцом UFC на пресс-конференции

Чемпионат.comиещё 5

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов провёл битву взглядов с бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри на пресс-конференции к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Во время дуэли взглядов Исмаилов начал потасовку с бойцом.

Магомед Исмаилов устроил потасовку с экс-бойцом UFCи попал на видео
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео можно посмотреть на YouTube-канале журналиста «Матч ТВ» Вадима Тихомирова.

Ранее Исмаилов вызвал на боксёрский поединок соотечественника Ивана Штыркова. Иван ответил согласием. Свой последний поединок Иван Штырков провёл в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге, где одержал победу над Насрудином Насрудиновым. Однако до этого у Магомеда Исмаилова запланирован бой с другим российским бойцом, Александром Шлеменко, который должен состояться в декабре на турнире RCC.

В своём последнем поединке Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой проходил по правилам бокса. Шлеменко в последнем поединке проиграл сербу Александру Иличу нокаутом уже в первом раунде.

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