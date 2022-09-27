Магомед Исмаилов устроил потасовку с экс-бойцом UFCи попал на видео

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов провёл битву взглядов с бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри на пресс-конференции к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Во время дуэли взглядов Исмаилов начал потасовку с бойцом.

Ранее Исмаилов вызвал на боксёрский поединок соотечественника Ивана Штыркова. Иван ответил согласием. Свой последний поединок Иван Штырков провёл в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге, где одержал победу над Насрудином Насрудиновым. Однако до этого у Магомеда Исмаилова запланирован бой с другим российским бойцом, Александром Шлеменко, который должен состояться в декабре на турнире RCC.