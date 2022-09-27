Бойцы Исмаилов и Перри устроили драку на пресс-конференции

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов и экс-боец UFC Майк Перри устроили драку на пресс-конференции по случают турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Вагабов VS Николсон». Как сообщает газета «Известия», россиянин вызвал на бой американца, после чего они встретились лицом к лицу.

Между Исмаиловым и Перри завязалась словесная перепалка, которая закончилась дракой. Разнимать бойцов пришлось другим участникам мероприятия. Позднее Магомед объяснил, что ему послышались оскорбления в адрес матери. Перри же пояснил, что ничего не говорил о ней, после чего бойцы заявили, что конфликт улажен.

Перри отметил, что готов участвовать в драке в любой момент, несмотря на то, что находится на турнире в качестве тренера.