Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
31 минуту назад

Бойцы Исмаилов и Перри устроили драку на пресс-конференции

Никита Бородкин

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов и экс-боец UFC Майк Перри устроили драку на пресс-конференции по случают турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Вагабов VS Николсон». Как сообщает газета «Известия», россиянин вызвал на бой американца, после чего они встретились лицом к лицу.

Бойцы Исмаилов и Перри устроили драку на пресс-конференции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Между Исмаиловым и Перри завязалась словесная перепалка, которая закончилась дракой. Разнимать бойцов пришлось другим участникам мероприятия. Позднее Магомед объяснил, что ему послышались оскорбления в адрес матери. Перри же пояснил, что ничего не говорил о ней, после чего бойцы заявили, что конфликт улажен.

Перри отметил, что готов участвовать в драке в любой момент, несмотря на то, что находится на турнире в качестве тренера.

Отметим, что главный поединок суперсерии — встреча бойца ММА из США Алекса Николсона и российского боксера Вагаба Вагабова.

MMA,Магомед Исмаилов,Алекс Николсон,Майк Перри,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители