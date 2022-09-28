Бывший чемпион UFC выбрал между Махачевым и Оливейрой

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо выбрал между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Слова спортсмена доступны на его YouTube-канале.

Сехудо посчитал, что Махачев одержит победу в предстоящем поединке с Оливейрой. «Но нельзя сбрасывать Чарльза со счетов. Не знаю, они оба мне нравятся. Трудно сбрасывать со счетов чемпиона, но я знаю, насколько хорош Махачев», — заявил он.

Ранее 32-летний Оливейра поделился ожиданиями от встречи с Махачевым. Бразилец пообещал завершить бой в первом раунде. По его мнению, 30-летний россиянин попытается с первых минут перевести его в партер, чтобы провести болевой или удушающий прием. «Хотя мне плевать, что там будет делать Махачев. Я думаю только о себе», — заключил он.