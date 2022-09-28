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1 час назад

Боец Александр Емельяненко обратился к американцам, показав два неприличных жеста

Газета.Ru

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко записал видеообращение к гражданам США и использовал два неприличных жеста.

Александр Емельяненко обратился к американцам, показав два неприличных жеста
Фото: alexemelyanenko/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)alexemelyanenko/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

"Существует язык жестов. Американцы, держите, это ваш жест. А это наш жест, тоже вам", — сказал спортсмен в своем Telegram-канале.

24 сентября Александр Емельяненко проиграл Вячеславу Дацику в главном поединке турнира промоушена Hardcore Boxing, прошедшем в Москве. Дацик одержал победу спустя 12 секунд после начала встречи. В первом раунде он левой рукой нанес сопернику мощный удар и отправил Емельяненко в нокаут. После того, как врачи оценили состояние Александра, рефери объявил о приостановке поединка и победе Дацика.

41-летний Емельяненко - бывший чемпион мира по версии ProFC. Он — многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо и младший брат Федора Емельяненко.

Ранее известный боксерский промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос, готов ли он организовать бой для Александра Емельяненко.

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