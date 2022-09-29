Патриот Чечни против патриота США. Нас ждет самый политический бой в UFC?

Хамзат Чимаев умеет говорить ярко, но Колби Ковингтон — болтун высочайшего класса.

Фото: CHRIS UNGER/GETTY IMAGES CHRIS UNGER/GETTY IMAGES

Скандальный Хамзат Чимаев, кажется, выбрал себе следующего соперника. Чеченский швед через социальные сети бросил вызов не менее эпатажному американцу Колби Ковингтону. Это означает, что Чимаев не только хочет остаться в полусреднем весе, но и вновь готов поймать максимальный хайп. Его противостояние с Ковингтоном вызовет невероятный интерес — в том числе и по политическим причинам.

Видео дня

Стоит напомнить, что Хамзат недавно вызвал гневную волну в США. После лёгкой победы над Кевином Холландом разгорячённый Борз, которого освистали болельщики из-за проваленной весогонки, прокричал в микрофон Джо Рогану следующее: «К чёрту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!». И всё бы ничего, но это произошло в канун годовщины самого страшного теракта в истории Америки.

Разумеется, Чимаев ничего подобного не имел в виду, но было уже поздно — местные болельщики сразу привязали высказывание чеченца к печальным событиям. Волна гневных и оскорбительных комментариев захлестнула социальные сети: Хамзата обвинили в тотальном неуважении к США и мусульманам. Кстати, многие призывали Колби Ковингтона, известного американского патриота, немедленно наказать чеченского шведа за неосторожные слова.

Теперь Колби действительно сможет разобраться с Чимаевым. Если, конечно, ему хватит силёнок. И найдётся желание: раньше Ковингтон ни во что не ставил Борза, называя его «дутым проектом». Но последние победы Чимаева, возможно, изменили мнение Колби. Со спортивной точки зрения поединок будет максимально интересен. Яркая ударная техника чеченца, шикарные умения американца в партере и закрученная интрига — посмотреть точно будет на что.