Получившему повестку бойцу ММА Минееву дали время на сборы

Как сообщает корреспондент «Матч ТВ», российского бойца MMA Владимира Минеева, ранее получившего повестку о призыве в Вооруженные силы РФ, ждут в военкомате с вещами на следующей неделе, дав время на сборы.

Фото: matchtv.ru matchtv.ru

Ранее стало известно, что Минеев получил повестку в военный комиссариат. Боец проходил в ВДВ как срочную службу, так и контрактную. Утром 30 сентября спортсмен прибыл в останкинский военкомат, откуда его направили на мобилизационный пункт на ВДНХ.