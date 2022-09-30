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2 часа назад

Бойца MMA Минеева ждут в военкомате с вещами на следующей неделе, дав время на сборы

Матч ТВиещё 1

Как сообщает корреспондент «Матч ТВ», российского бойца MMA Владимира Минеева, ранее получившего повестку о призыве в Вооруженные силы РФ, ждут в военкомате с вещами на следующей неделе, дав время на сборы.

Получившему повестку бойцу ММА Минееву дали время на сборы
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

Ранее стало известно, что Минеев получил повестку в военный комиссариат. Боец проходил в ВДВ как срочную службу, так и контрактную. Утром 30 сентября спортсмен прибыл в останкинский военкомат, откуда его направили на мобилизационный пункт на ВДНХ.

Минееву 32 года. В последнем поединке по правилам ММА (16 октября 2021 года) он защитил пояс чемпиона AMC Fight Nights, победив Магомеда Исмаилова (17–3 в ММА) техническим нокаутом в третьем раунде.

MMA,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,ВДНХ,
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