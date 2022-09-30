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58 минут назад

Получивший повестку боец Минеев рассказал, где хотел бы служить

Елена Прошина

После получения повестки о частичной мобилизации российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что хотел бы служить в рядах ВДВ. Об этом пишет «Матч ТВ».

Получивший повестку боец Минеев рассказал, где хотел бы служить
Фото: соцсетисоцсети

Утром 30 сентября Минеев прибыл в останкинский военкомат, откуда его направили на мобилизационный пункт на ВДНХ.

«Я рядовой, специалист стрелок. У меня с собой есть отношение (предписание), в котором говорится, что я рассмотрен к назначению на воинскую должность стрелка сапера. Это то, с чем я пришел на мобилизационный пункт», - рассказал спортсмен.

Минеев добавил, что ему хотелось бы cлужить в ВДВ. По его словам, те, кто служил в Воздушно-десантных войсках, «своим войскам не изменяют».

«Это уже не добровольческий батальон, а артиллерия или те войска, которые сейчас необходимы. Я слышал в части, что парни, которые получили повестку и не явились, они уже не имеют возможности (выбирать) и пойдут служить там, куда Родина пошлет», — добавил боец.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в связи с частичной мобилизацией. Бойцу дали в военкомате неделю на сборы.

Напомним, младший брат Минеева Петр также служил в ВДВ и погиб в первые дни спецоперации в Гостомеле.

MMA,Владимир Минеев,ВДНХ,
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