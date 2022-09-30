Получивший повестку боец Минеев рассказал, где хотел бы служить

«Это уже не добровольческий батальон, а артиллерия или те войска, которые сейчас необходимы. Я слышал в части, что парни, которые получили повестку и не явились, они уже не имеют возможности (выбирать) и пойдут служить там, куда Родина пошлет», — добавил боец.