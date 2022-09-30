Шлеменко прокомментировал ничейный исход боя против Соузы

Российский боец смешанных единоборств Александра Шлеменко прокомментировал итоги боя с представителем Бразилии Клебером Соузой на турнире SFC 5 в Омске. Поединок продлился все три раунда и завершился ничейным исходом. Первый судья отдал преимущество Александру (29-28), второй — Клеберу (28-29), а третий насчитал обоим бойцам одинаковое количество баллов (28-28).
«Большое спасибо, что поддержали, но я удивлён решением. Клебер отлично держался. Всем спасибо», – сказал Шлеменко после боя.
Для Шлеменко это был 76-й бой в профессиональной карьере. Предыдущий поединок он провёл с представителем Сербии Александром Иличем, проиграв нокаутом в первом раунде.