Умер «отец» ММА

Также Антонио принял ислам ради освобождения японских заложников.

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У рестлеров всегда есть заготовленные роли, которые делают им имидж. И они не выходят за пределы дозволенных рамок, иначе контракт будет расторгнут. Однако это не мешает им иметь миллионы болельщиков и хейтеров. Даже Халк Хоган и Брок Леснар отбывали номер. Но среди таких бриллиантов был один человек, который вышел за рамки этого ремесла и дрался по-настоящему. Его имя Антонио Иноки.

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У него была безумная жизнь и карьера, которой многие позавидуют. Конечно же, Иноки прославился прежде всего как рестлер. В 1972 году он основал японский промоушен New Japan Pro-Wrestling (NJPW). Тогда Антонио было всего лишь 29 лет, что не мешало ему пребывать в статусе легенды японского реслинга. Собственно именно это послужило организации его боя против Мохаммеда Али в 1975 году.

Их поединок прошёл по особым правилам. Али дрался в боксёрских перчатках. А Иноки был без перчаток, но вместе с тем имел ряд ограничений. Он не мог делать броски и использовать болевые приёмы. В итоге большую часть встречи Антонио бил ногами в броске и добавлял, лёжа на спине. Величайшему приходилось даже запрыгивать на канаты, чтобы не отхватить лишнего.

И несмотря на масштабность имён в ринге, зрители освистали бойцов за пассивное ведения боя (прежде всего со стороны Али) и закидали ринг мусором, который пришлось убирать сутки. Поединок закончился вничью. Судья-боксёр отдал победу японцу, а судья-рестлер — Али. Несмотря на то, что Величайший заработал за бой $6 миллионов долларов, он едва не остался без ноги. Из-за ударов японца по левой ноге у Али возникла инфекция из-за кровоподтёков. Он пропустил 107 ударов. Однако всё обошлось, хотя угроза ампутации была серьёзной.

Тем не менее, их встреча послужила толчком для развития индустрии ММА, по сути заложив фундамент в дальнейшее развитие смешанных единоборств. Так, в 1993 году двое учеников Иноки основали известный ММА-промоушен Pancrase. А легендарный Pride, рвавший ММА в нулевые, на старте брал в своё время пример как раз с Pancrase. Всего лишь одно событие, зато какое наследие за собой оно оставило.

Однако это не единственный род деятельности, где Иноки смог засветиться. Помимо реслинга, Антонио подался ещё в политику. Он создал партию «Спорта и Мира» и попал в палату советников. Однако, в отличие от большинства известных депутатов, он смог отличиться благими делами. Иноки участвовал в переговорах с Ираком по освобождению иностранцев, взятых в плен. Так иракцы решили отомстить общественности за наложенные санкции. И Иноки поспособствовал освобождению сотен японских женщин и детей, прибегнув к силе дипломатии. Он настолько вошёл в доверие иракцам, что даже принял ислам. За это ему заодно разрешили посетить священный город Кербела. Так Антонио получил новое имя — Мухаммед Хусейн Кербела. Вскоре он привёз в Ирак «фестиваль мира» с реслинг-шоу, рок-концертом и футбольными матчами. Это было всего лишь за месяц до войны в Персидском заливе.