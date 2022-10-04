Экс-боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова

«Я подвёл своего друга. Это не его вина, у него хватило мужества, а я не дал ему основы, в которых он нуждался. Когда они сделали боксёрский поединок, наш план на бой должен был измениться. Он действовал решительно, но ему был нужен кто-то, кто лучше понимает игру», — написал Перри.