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12 часов назад

Бывший боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова

Чемпионат.com

Экс-боец UFC, американец Майк Перри, выступающий сейчас в промоушене Bare Knuckle FC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о желании провести поединок с россиянином Вагабом Вагабовым. Не так давно Вагабов победил приятеля Перри, американца Алекса Николсона.

Экс-боец UFC Майк Перри вызвал на бой Вагаба Вагабова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я подвёл своего друга. Это не его вина, у него хватило мужества, а я не дал ему основы, в которых он нуждался. Когда они сделали боксёрский поединок, наш план на бой должен был измениться. Он действовал решительно, но ему был нужен кто-то, кто лучше понимает игру», — написал Перри.

А позже добавил:

«Когда Аполлон сражался с Драго, Рокки вернулся и сразил его! Платиновый Перри против Вагаба Вагабова!»

MMA,Алекс Николсон,Майк Перри,
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